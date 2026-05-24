«Можно нырнуть и не вынырнуть»: Онищенко предупредил об опасности диких пляжей

Россиян предостерегли от купания в неподготовленных водоёмах. Как сообщил в беседе с радиостанции «Говорит Москва» академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, это смертельно опасно.

«Даже если нет уток и собак, купаться можно не везде, потому что можно заболеть инфекционными болезнями и паразитозами всякого рода. В Москве специально открываются и опубликовываются те пляжи, где можно купаться. Это правильно, потому что не везде эта возможность есть как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения возможности не утонуть или расстаться с этим миром», — ответил он.

Вода может кишеть возбудителями инфекций и паразитов, а дно — скрывать битое стекло и металлические конструкции. Нырнув в такой водоём, можно просто не вынырнуть обратно. Жёсткие требования предъявляются и к берегу. Песок обязан быть чистым и не заражённым, а на пляже должны стоять душевые кабинки, лежаки и дежурить спасатели. Только в таких специально оборудованных местах риск расстаться с жизнью минимален.

Онищенко также напомнил, что в столице перед сезоном официально публикуют список разрешённых для купания пляжей. Всем остальным водоёмам он вынес однозначный вердикт: купаться там нельзя ни при каких условиях. Риск подхватить паразитоз или тяжелейшую инфекцию слишком велик.

Ранее начальник отдела надзора по коммунальной гигиене подмосковного Роспотребнадзора Ольга Старкова напомнила, что все официальные зоны отдыха у воды обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Его выдают только после тщательной проверки. По её словам, места для купания закрепляют местные власти. Хозяйствующие субъекты, которые эксплуатируют пляжи, обязаны регулярно исследовать качество воды и грунта.