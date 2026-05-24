Чек-лист от Роспотребнадзора: как понять, что на пляж можно заходить без страха

Все официальные зоны отдыха у воды обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. О ключевых критериях безопасности рассказала начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Подмосковного управлений Роспотребнадзора Ольга Старкова.

Места для купания закрепляют органы местного самоуправления. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие эти участки, должны исследовать качество воды и грунта. Лабораторный анализ ведётся по нескольким направлениям: микробиология, санитарная химия, паразитология и вирусология. Свежие результаты еженедельно публикуют на официальном портале ведомства.

Песок и почву дополнительно проверяют на наличие паразитов. Такой контроль запускают до начала сезона и не прекращают всё лето. Отдельно в надзорном органе обратили внимание на инфраструктуру. «Минимум того, что должно быть, это душевые, это раздевалки, это туалеты стационарные или привозные модульные кабинки. И обязательно урны», — заявила Старкова 360.ru. Также необходима ежедневная уборка территории.

Купание в несанкционированных точках способно привести к проблемам, поскольку в загрязнённой среде могут находиться вирусы, бактерии и паразиты. Чтобы снизить риски, гражданам советуют выбирать только разрешённые участки, обходить стороной водоёмы со стоячей водой и места скопления водоплавающих птиц. Ходить по берегу рекомендуется в обуви, а информацию о состоянии объекта стоит проверять заранее.