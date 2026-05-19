Мойтесь голышом и уберите стразы: Почему в бассейне лучше спрятать всё, что обычно выставляют на пляже

Городской бассейн — не пляж и не площадка для фотосессий. Об этом Life.ru сообщила эксперт по этикету Надежда Коломацкая, комментируя поведение посетителей в общественных термах и бассейнах. По её словам, слишком откровенные купальники, украшения и отказ от душа давно стали главными нарушениями негласных правил.

С точки зрения этикета и здравого смысла, откровенные купальники в общественных бассейнах недопустимы, если только бассейн не заявлен как специализированный для фотосессий и прочих способов нетрадиционного использования. В городских общественных бассейнах, где люди приходят плавать для здоровья в условиях города, а не демонстрировать тело, откровенные раздельные купальники, с низкой посадкой, бикини с завязками и верёвочками считаются нарушением неписаного, а часто и писаного регламента. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Специалист перечислила причины, почему бикини и купальники с завязками не подходят для бассейна. Во-первых, гигиенический аспект. Откровенные модели не обеспечивают должного прилегания во время активных движений. Риск потери деталей или микрочастиц кожи и волос в воде выше, чем у спортивных аналогов. Во-вторых, безопасность. Длинные завязки могут намотаться на поручни, лестницу или мешать пловцам на соседних дорожках. В-третьих, комфорт окружающих. Место общей рекреации, включая семьи с детьми и пожилых людей, требует уважения. Слишком открытый купальник создаёт напряжение, отвлекает и нарушает нейтральную спортивную атмосферу.

«Закрытый или спортивный купальник, или раздельный с шортами, и топом без глубоких вырезов — это уважение к правилам заведения. 90% городских бассейнов прямо запрещают бикини, требуя слитный или скромный раздельный купальник. Это также практично: вы не будете каждые две минуты поправлять соскользнувшую ткань, а сможете сконцентрироваться на плавании. Кроме того, это универсально: в такой форме вас допустят и в спортзал, и в сауну при бассейне, и на аквааэробику», — добавила эксперт.

Что касается правил этикета для общих терм и бассейнов, обязателен душ до и после, с мылом, без купальника. Это святое правило гигиены, а не просто просьба. Головной убор также необходим: резиновая шапочка для бассейна, в термах часто разрешена тканевая, но нужно уточнять для конкретного заведения. Волосы в воде общего пользования — табу. Сменная обувь — шлепанцы только для бассейна и сауны, не уличные.

В сауну или термы входите только после душа, используя полотенце как сидушку. Садитесь на него, не стряхивайте пот на камни. В термах громкие разговоры, плескание, использование скрабов и телефонов (кроме режима полёта) является дурным тоном. В бассейне не плавайте поперёк дорожек, обгоняйте слева, не вставайте на старте без необходимости, не кричите, не брызгайтесь у бортика, не ныряйте в неположенном месте. Уважайте не только свой комфорт, но и комфорт окружающих.

Косметика и украшения недопустимы. Никакого макияжа и кремов — они остаются на воде и в фильтре. Украшений тоже не должно быть, их можно потерять или поранить соседа. Городской бассейн — это спортивно-оздоровительное учреждение, а не пляж. Отдавая предпочтение закрытым моделям, вы показываете уважение к гигиене, безопасности и другим посетителям. Откровенный купальник лучше оставить для частного бассейна, клуба, моря или фотосессий.

«Этикет — это искусство не выделяться там, где тебя ждут общие дисциплины. Подчеркнуть свою элегантность можно даже слитным купальником, и это будет намного эффектнее, чем раздельный купальник, из которого вылезают различные части вашего тела», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее мужчин с густой бородой в бассейнах попросили прятать волосы под специальные маски. Дерматовенеролог Анна Михайлова рассказала, что в растительности на лице задерживаются кожное сало, микрочешуйки кожи и загрязнения. Из-за этого в воду попадают кишечная палочка и грибок. Врач подчеркнула, что перед плаванием необходимо принять душ, а после — использовать увлажняющий шампунь, так как хлор сушит волосы. Эксперты также советуют надевать шапочку даже лысым посетителям — на коже головы остаются омертвевшие клетки и частицы грязи, которые забивают фильтры.