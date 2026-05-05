Бородачей в бассейнах попросили прятать волосы под маски из-за кишечной палочки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych
Мужчины с густой бородой могут заносить в бассейн кишечную палочку, грибок и другие микробы. Об этом рассказала дерматовенеролог Анна Михайлова телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА.
По словам специалиста, в растительности на лице задерживаются кожное сало, микрочешуйки кожи и загрязнения. Из-за этого в некоторых бассейнах посетителям уже рекомендуют закрывать бороду специальными масками, хотя такие аксессуары пока не стали массовыми.
Врач подчеркнула, что главная проблема не в самой бороде, а в гигиене. Перед плаванием нужно принять душ, а после — снова помыться и использовать увлажняющий шампунь и кондиционер, поскольку хлор сушит волосы и делает их ломкими.
Эксперты также советуют надевать шапочку всем посетителям бассейна, даже лысым. На коже головы остаются омертвевшие клетки, кожное сало и частицы грязи, которые могут попадать в воду и забивать фильтры.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления людей в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту массового отравления. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.