Когда борода превращается в проблему на работе: разбор юриста
Юрист Адамс: Общего запрета на ношение бороды в ТК нет, исключение — ряд работ
Обложка © ChatGPT/Life.ru
Роструд разъяснил, что отстранить сотрудника от выполнения обязанностей можно из-за его бороды: например, если на производстве респиратор или противогаз неплотно прилегают к лицу. О том, в каких случаях борода превращается в проблему на работе, Life.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Основание здесь строится вокруг того, что растительность на лице препятствует плотному прилеганию обязательного СИЗ органов дыхания к лицу, сама по себе борода юридически никакой ответственности не влечёт. Речь идёт о работах, где требуется применение респиратора или противогаза. Герметичность полумаски нарушается, вредные вещества попадают в подмасочное пространство, защитные свойства средства резко падают.
Юридическая конструкция выстроена следующим образом: работник обязан применять выданные средства индивидуальной защиты (СИЗ) по назначению и соблюдать правила их эксплуатации, работодатель, со своей стороны, не допускает сотрудников к работе без СИЗ и контролирует корректность их применения. За отказ от применения этих средств работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание по статье 192 ТК РФ. Отстранение и дисциплинарное взыскание являются двумя разными мерами, и вторая требует доказательства вины работника, а также того, что работодатель сам обеспечил выдачу подходящего средства защиты и провёл обучение.
При этом согласно статье 76 ТК РФ заработная плата в период отстранения по общему правилу не начисляется, кроме отдельно оговорённых законом случаев.
«Автоматизм здесь недопустим. В ответе от 18 декабря 2024 года Роструд прямо указал, что отстранение за неприменение СИЗ неправомерно, если рабочее место не связано с вредными или опасными условиями труда и не относится к работам в особых температурных режимах. Значение имеют конкретные условия труда, перечень обязательных СИЗ для должности и наличие правовой обязанности применять именно такое средство защиты», — объяснил юрист.
В целом же общего запрета на ношение бороды трудовое законодательство не содержит, решение принимается по совокупности обстоятельств и с учётом вида работ.
