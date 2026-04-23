В России число рекомендованных к увольнению работников выросло на 43%

В России за десять месяцев на 43% выросло число работников, рекомендованных к увольнению. По данным на 1 апреля, речь идет уже о 105 147 сотрудниках. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Роструда, в июне прошлого года таких работников было 73 572. Устойчивый рост этого показателя продолжается с середины 2025 года.

Самые высокие значения зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае. Чаще других под риск сокращения попадают сотрудники в сферах управления финансами, налогообложения, больниц и органов госуправления. За четвертый квартал 2025 года крупные и государственные организации уволили 32 600 человек. Это на 59% больше, чем за тот же период годом ранее.

Одновременно компании стали реже искать новых сотрудников на место уволенных. Вместо этого работодатели чаще переводят людей на неполный день или сокращенную рабочую неделю.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата ФНПР Олег Соколов отметил: «Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года». По его словам, пока сокращения не носят массового характера и сильнее всего затрагивают бюджетный сектор и органы власти. Среди причин эксперты называют дефицит бюджетов, рост производительности труда, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. Для частного бизнеса дополнительным фактором стали снижение деловой активности и высокая ключевая ставка.

К апрелю число сотрудников с сокращенным рабочим днем достигло 82 394 человек, а в простое оставалось около 40 тысяч. В конце 2025 года на частичной занятости и в простое находились уже 1,6 млн работников, больше всего — в нефтедобыче, металлургии и строительстве.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность практика добровольного увольнения без последующего трудоустройства. Всё больше специалистов, включая руководителей, осознанно покидают рабочие места, не имея нового контракта.