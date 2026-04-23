23 апреля, 10:03

За бороду — долой с вахты: Роструд разъяснил, кому и почему грозит отстранение от работы

Роструд: Если СИЗ не прилегает, работнику с бородой — не место на производстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mbzfotos

Если из-за бороды респиратор или противогаз неплотно прилегают к лицу, работодатель вправе отстранить сотрудника от выполнения обязанностей. Причина — риск попадания вредных веществ под маску, что прямо запрещено профильными правилами. Об этом пишет «Гарант.ру».

Как уточнили представители Роструда, в отношении подчинённого, допустившего подобное нарушение, допустимо применить не только отстранение от рабочего процесса, но и дисциплинарное взыскание — данная мера абсолютно правомерна.

«Пунктом 12 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами установлено, что работник обязан эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ и соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ», — ответили они на соотвествующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность практика добровольного увольнения без последующего трудоустройства. Всё больше специалистов, включая руководителей, осознанно покидают рабочие места, не имея нового контракта.

Вероника Бакумченко
