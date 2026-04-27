СК завёл дело о массовом отравлении в бассейне фитнес-клуба в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления людей в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требований безопасности)», — говорится в официальном канале СК на платформе «Макс».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту массового отравления. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, вчера вечером в фитнес-центре «СССР» на юге Москвы из-за разлива технической жидкости четверо человек отравились химикатами. Пострадавшие ощутили резкий запах хлора: двух пришлось госпитализировать, остальных осмотрели на месте.