Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 13:55

СК завёл дело о массовом отравлении в бассейне фитнес-клуба в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oliviaelisa92

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления людей в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требований безопасности)», говорится в официальном канале СК на платформе «Макс».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту массового отравления. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, вчера вечером в фитнес-центре «СССР» на юге Москвы из-за разлива технической жидкости четверо человек отравились химикатами. Пострадавшие ощутили резкий запах хлора: двух пришлось госпитализировать, остальных осмотрели на месте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar