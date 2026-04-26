Четыре человека отравились химикатами в бассейне фитнес-клуба «СССР» в Москве

В бассейне столичного фитнес-клуба «СССР» произошёл розлив технической жидкости, из-за которого четверо человек отравились химикатами. Об этом сообщает SHOT.

Посетители и сотрудники почувствовали резкий запах хлорки. Двух пострадавших госпитализировали, ещё двоих осмотрели на месте. Из здания экстренно вывели 30 человек, некоторые из них были в одних шортах и тапочках. Причины инцидента устанавливаются.

