Бастрыкин потребовал доклад о впавшей в кому девочке из отеля в Москве

Следствие начало проверку после появления информации о 12-летней девочке, которая впала в кому после занятий в бассейне в Москве. Сейчас ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе, рассказали в СК РФ.

«Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщалось, 12-летняя спортсменка из Петербурга впала в кому после тренировки в бассейне отеля на западе Москвы. Несчастный случай произошёл в спортцентре при гостинице. Девочка приехала в столицу на соревнования. Во время занятий в воде ребёнок начал тонуть и захлёбываться. Сейчас пострадавшая в больнице.