12-летняя спортсменка из Петербурга впала в кому после занятий в отеле в Москве

12-летняя спортсменка из Петербурга впала в кому после тренировки в бассейне отеля на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Как стало известно, несчастный случай произошёл в спортцентре при гостинице Radisson Славянская. Девочку зовут Даша, она приехала в Москву на соревнования. Во время занятий в бассейне ребёнок начал тонуть и захлёбываться.

Отдыхающие вытащили девочку из воды и сделали реанимацию. После этого малышку госпитализировали в больницу. На данный момент о её состоянии ничего не известно.

Раньше в Оренбурге ребёнок упал в открывшийся колодец, но смог спастись, ухватившись за край люка. Всё случилось у дома №13 по улице Автомобилистов. Малыш наступил на крышку, она не выдержала, и он провалился вниз. Мать и прохожие сразу бросились на помощь и вытащили мальчика. Камеры видеонаблюдения показали, что дети подходили к этому люку и раньше.