В Оренбурге ребёнок провалился в колодец

В Оренбурге ребёнок упал в открывшийся колодец, но спасся, уцепившись за край люка. Об этом сообщила прокуратура Ленинского района.

ЧП случилось днём 14 апреля у дома № 13 по улице Автомобилистов. Малыш наступил на крышку, та не выдержала, и он провалился вниз. Мать и прохожие среагировали мгновенно, вытащив мальчика. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что дети подходили к этому люку и раньше.

Следственный комитет начал доследственную проверку по статье 238 УК (услуги, не отвечающие требованиям безопасности). Прокуратура Ленинского района контролирует ход разбирательства и выясняет, кто из ответственных лиц допустил аварийное состояние люка.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах школьница угодила в открытый канализационный люк, который был завален снегом. Прокуратура инициировала проверку инцидента. Выбраться из колодца самостоятельно девочка не могла. Её подруга позвала взрослых, которые и вытащили пострадавшую. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Крышка люка лежала рядом, но из-за снежного покрова девочка просто не заметила опасности. Сотрудники прокуратуры выясняют все детали произошедшего.