Прокуратура проверит ситуацию с отравлением в бассейне столичного фитнес-клуба
Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту инцидента в фитнес-клубе, расположенном в Хлебозаводском проезде на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По предварительной информации, во время посещения бассейна в фитнес-клубе в Хлебозаводском проезде несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Двоих доставили в медицинское учреждение», — сказано в публикации.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия. Результаты процессуальной проверки также находятся на контроле в ведомстве.
Напомним, сегодня стало известно, что в бассейне московского фитнес-клуба «СССР» произошёл розлив технической жидкости, что привело к химическому отравлению четырёх человек. Люди почувствовали резкий запах хлорки; двоих госпитализировали, ещё двое прошли осмотр на месте.
