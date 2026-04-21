21 апреля, 12:49

Два человека отравились во время дезинсекции в московском хостеле

Обложка © Life.ru

В Москве два человека обратились за медицинской помощью после дезинсекции в хостеле в центре города. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«По информации собеседника телеканала, в хостеле проводили дезинсекцию холодным паром», — говорится в сообщении. После процедуры ухудшилось самочувствие мужчины и женщины.

По предварительным данным, причиной стало отравление во время обработки помещения. Подробности об их состоянии не уточняются. Инцидент произошёл в здании особняка графов Муравьёвых-Апостолов. Пострадавшие отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что за месяц в четырёх детских учреждениях Одинцово вспыхнули кишечные инфекции. В детском саду №23 заболели не менее 40 детей, у одного малыша обнаружили сальмонеллу и астровирус. Первые случаи зафиксировали ещё в марте в детсаду №3 — там трёхлетняя девочка почти месяц болела сальмонеллёзом, после чего инфекцию нашли у её старшего брата из школы №3.

Александра Мышляева
