Супруги из Подольска, которых нашли мёртвыми, отравились веществами

Экспертиза установила, что супруги из Подольска, найденные мёртвыми в квартире вместе с их годовалой дочерью, скончались в результате отравления. По информации Telegram-канала Baza, причиной смерти, вероятно, стали наркотические вещества.

Дмитрий (25 лет) и Алина (24 года) провели последний день своей жизни в гостях у родителей, а затем вернулись в свою квартиру в Подольске, после чего связь с ними оборвалась.

Напомним, что пару нашли 30 марта мёртвой в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Внутри находилась их дочь, которая появилась на свет в 2024 году. Обстановка в помещении также не вызвала вопросов у специалистов: порядок вещей не был нарушен.