«Европа превращается в психбольницу»: Бассейн с мочой с помпой открыли на Венецианской биеннале

Австрийский павильон на Венецианской биеннале оказался в центре крупного скандала. Министр культуры Австрии Андреас Баблер лично открыл инсталляцию, представляющую собой бассейн с очищенной мочой. Проект стоил 600 тысяч евро из средств налогоплательщиков, пишет exxpress.

В шоу участвовали обнажённые женщины: одна свисала с колокола, другие ездили на водных мотоциклах по жёлтой жидкости. Посетителям предложили стать частью перформанса, справляя нужду в специальном биотуалете. После торжественного открытия артистка в роли поварихи позвонила в колокол, символически объявив, по замыслу авторов, конец патриархальной эпохи и религиозного авторитета.

Баблер, приехавший в Венецию на служебном автомобиле, заявил, что задача политики — не укрощать искусство, а защищать его свободу, особенно когда оно шокирует. Он призвал гостей дать себя удивиться. Министр также поцеловал одну из артисток, что вызвало новую волну критики.

Однако не все разделяют его энтузиазм. Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал отставки Баблера. Он напомнил, что в стране рекордная инфляция и бюджетный кризис, а вице-канцлер тратит огромные суммы на «шоу с гигантским унитазом». Шнедлиц заявил, что такой человек недостоин своей должности, и призвал к появлению «народного канцлера», который будет работать в интересах трудящихся, а не оторванной от жизни культурной элиты.

Австрийские комментаторы в соцсетях тоже жёстко раскритиковали министра. Один из пользователей написал, что Баблер чувствует себя как дома в открытом им «гигантском туалете». Другой заметил, что тема инсталляции идеально подходит министру культуры. Третий под ником «Meerrettich» заявил, что Европа превращается в больницу для душевнобольных, и добавил, что за любой комментарий теперь можно оказаться в суде.

Накануне Дня Победы в Вене во второй раз осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище. Вандалы повредили надгробия солдат Красной армии, которые погибли, освобождая Австрию от нацизма. В посольстве заявили, что это не случайное хулиганство, а сознательная атака на историческую память.