17 мая, 12:19

Синоптик ответила, можно ли уже открывать купальный сезон на Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / skimin0k

Южные регионы России пока не радуют курортной погодой. Такой прогноз в эфире радио «Комсомольская правда» дала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик отметила, что европейскую территорию, особенно Краснодарский край, накрыли частые осадки. Температурные показатели остаются невысокими и продолжат снижаться. Если в четверг на побережье фиксировали +25 градусов, то с пятницы ожидается от +18 до +20.

На Ставрополье до 16 мая объявлено штормовое предупреждение. Регион накроют сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Что касается возможности открыть купальный сезон, то вода прогревается медленно. Сейчас в акватории Сочи море достигло +17 градусов. У берегов Крыма показатели скромнее: в Ялте вода прогрелась до +14, а в Феодосии — лишь до +12.

Ранее Life.ru рассказывал, что мазут на пляжах Вьетнама испортил отпуск российских туристов. Следы нефтепродуктов, как утверждается, заметили на пляжах Нячанга и Камрани. Туристы описывают ситуацию как появление чёрных сгустков и грязи, которые налипают на кожу и одежду.

Никита Никонов
