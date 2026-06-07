Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары

В ближайшие дни жителей столицы ожидает сухая и жаркая погода с температурой до +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В предстоящие 5–7 дней эта положительная температурная аномалия будет только расти — среднесуточная температура воздуха, по прогнозам, превысит норму на 3–4 градуса», — написал он.

По словам синоптика, в начале июня температура в Москве отставала от климатической нормы примерно на градус, однако к концу первой недели опередила её на полтора градуса. В воскресенье, 7 июня, ожидается 25–27 градусов тепла. В понедельник, 8 июня, воздух прогреется до +27–29 градусов.

Во вторник, среду и четверг (с 9 по 11 июня) столбики термометров достигнут +28–30 градусов, а 12 июня температура опустится на пару делений. Осадков не прогнозируется с воскресенья по вторник. Локальные непродолжительные дожди с грозами возможны лишь в среду, четверг и пятницу.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предостерёг россиян от купания в неподготовленных водоёмах. Нырок в такой водоём может быть смертельным. К берегу тоже есть строгие правила: песок должен быть чистым, на пляже обязательны душевые, шезлонги и дежурство спасателей.