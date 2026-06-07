Психолог раскрыл неожиданный способ отдохнуть летом, даже если отпуск не дали

Если этим летом не получается уйти в отпуск, коллеги уже разъехались, а отдел кадров предлагает «как-нибудь продержаться», не стоит делать вид, что отдых вам не нужен. Такой совет читателям Life.ru дал клинический психолог Станислав Самбурский.

Для психики отсутствие отдыха — это всё равно облом. Летом тело уже ждёт передышки: море, дачу, поездку, хотя бы кусочек жизни без рабочего чата и постоянных срочных задач. Но человек остаётся в той же квартире, с той же ванной и тем же шкафом, который собирается разобрать ещё с прошлого века. Станислав Самбурский Клинический психолог

По словам специалиста, дома полноценно переключиться бывает сложно. Вы вроде легли на диван отдохнуть, но тут же заметили пыль, вспомнили про стирку, счета или болтающийся плинтус. И вот уже руки сами тянутся к рабочему ноутбуку, чтобы «быстро проверить почту».

«Квартира для мозга — это штаб, где всегда найдётся новая задачка», — отметил психолог.

Отель в своём городе как замена отпуску

Иногда лучший вариант отдыха, если нет возможности уехать на море или в горы, — снять номер в отеле на выходные в собственном городе. Главное — выбрать место за пределами привычного района, взять минимум вещей и физически вырваться из домашнего пространства.

По словам Самбурского, отель в такой ситуации работает как своеобразный выключатель рутинных обязанностей и привычки постоянно загружать себя работой. Там нет вашей кухни, ваших полок и бесконечного списка дел. Нервная система наконец получает редкий сигнал: здесь от меня ничего не требуется.

Можно просто спать, гулять, заказать еду в номер, читать книгу, пить кофе, сходить в бассейн или спокойно смотреть в окно, не пытаясь каждую минуту быть продуктивным.

Почему смена обстановки действительно помогает

В психологии такой эффект называют сменой контекста. Один и тот же человек дома или на работе может быть тревожным, напряжённым и раздражённым. Но в новой обстановке он снова становится более спокойным, расслабленным и эмоционально живым.

По словам психолога, окружающая среда влияет на наше состояние гораздо сильнее, чем принято считать.

Главная ошибка — пытаться отдыхать и работать одновременно

Самая распространённая ошибка — называть отдыхом выходные, во время которых человек одновременно закрывает рабочие задачи, разбирает шкафы, убирается и решает бытовые вопросы.

«Это не отдых. Это работа в тапках», — подчеркнул эксперт.

Настоящий летний выходной должен хотя бы на несколько часов выбивать человека из привычного сценария. Можно отправиться в другой район города, позавтракать в новом месте, встретиться с приятными людьми, погулять у воды, пройтись босиком по траве или просто провести вечер без телефона и домашних подвигов.

Если полноценного отпуска нет, психолог советует собирать отдых небольшими частями: два дня в отеле, день на природе, вечерние прогулки после работы или выходные без новостей и рабочих чатов.

Иначе лето снова пройдёт в режиме «я ещё немного потерплю», а осенью окажется, что человек не отдыхал, а лишь красиво выгорал на фоне хорошей погоды.

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