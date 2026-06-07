Психолог раскрыл неожиданный способ отдохнуть летом, даже если отпуск не дали
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Если этим летом не получается уйти в отпуск, коллеги уже разъехались, а отдел кадров предлагает «как-нибудь продержаться», не стоит делать вид, что отдых вам не нужен. Такой совет читателям Life.ru дал клинический психолог Станислав Самбурский.
Для психики отсутствие отдыха — это всё равно облом. Летом тело уже ждёт передышки: море, дачу, поездку, хотя бы кусочек жизни без рабочего чата и постоянных срочных задач. Но человек остаётся в той же квартире, с той же ванной и тем же шкафом, который собирается разобрать ещё с прошлого века.
По словам специалиста, дома полноценно переключиться бывает сложно. Вы вроде легли на диван отдохнуть, но тут же заметили пыль, вспомнили про стирку, счета или болтающийся плинтус. И вот уже руки сами тянутся к рабочему ноутбуку, чтобы «быстро проверить почту».
«Квартира для мозга — это штаб, где всегда найдётся новая задачка», — отметил психолог.
Отель в своём городе как замена отпуску
Иногда лучший вариант отдыха, если нет возможности уехать на море или в горы, — снять номер в отеле на выходные в собственном городе. Главное — выбрать место за пределами привычного района, взять минимум вещей и физически вырваться из домашнего пространства.
По словам Самбурского, отель в такой ситуации работает как своеобразный выключатель рутинных обязанностей и привычки постоянно загружать себя работой. Там нет вашей кухни, ваших полок и бесконечного списка дел. Нервная система наконец получает редкий сигнал: здесь от меня ничего не требуется.
Можно просто спать, гулять, заказать еду в номер, читать книгу, пить кофе, сходить в бассейн или спокойно смотреть в окно, не пытаясь каждую минуту быть продуктивным.
Почему смена обстановки действительно помогает
В психологии такой эффект называют сменой контекста. Один и тот же человек дома или на работе может быть тревожным, напряжённым и раздражённым. Но в новой обстановке он снова становится более спокойным, расслабленным и эмоционально живым.
По словам психолога, окружающая среда влияет на наше состояние гораздо сильнее, чем принято считать.
Главная ошибка — пытаться отдыхать и работать одновременно
Самая распространённая ошибка — называть отдыхом выходные, во время которых человек одновременно закрывает рабочие задачи, разбирает шкафы, убирается и решает бытовые вопросы.
«Это не отдых. Это работа в тапках», — подчеркнул эксперт.
Настоящий летний выходной должен хотя бы на несколько часов выбивать человека из привычного сценария. Можно отправиться в другой район города, позавтракать в новом месте, встретиться с приятными людьми, погулять у воды, пройтись босиком по траве или просто провести вечер без телефона и домашних подвигов.
Если полноценного отпуска нет, психолог советует собирать отдых небольшими частями: два дня в отеле, день на природе, вечерние прогулки после работы или выходные без новостей и рабочих чатов.
Иначе лето снова пройдёт в режиме «я ещё немного потерплю», а осенью окажется, что человек не отдыхал, а лишь красиво выгорал на фоне хорошей погоды.
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