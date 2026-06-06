Разрушенный меланин и кристаллы соли: Почему выгоревшие пряди — это не красота, а катастрофа

Перелёты, южный воздух, морская соль и купание в бассейне — то, о чём мечтаем мы, но что совсем не радует наши волосы. В жарком и влажном климате на солнце больше всего страдают волосы, так как под воздействием ультрафиолета разрушаются аминокислоты и кератин в их структуре. Об этом Life.ru рассказала тренинг-менеджер уходовой косметики Hadat Екатерина Кузнецова.

«Многие радуются эффекту выгоревших прядей, но на самом деле это результат разрушения меланина — природного пигмента. Во время этого процесса волосы теряют блеск, становятся более сухими и ломкими», — отмечает эксперт.

Дополнительную нагрузку на волосы создают морская и хлорированная вода. Когда волосы намокают в море, за счёт осмоса влага из волоса уходит в более солёную воду, а соль проникает под приподнятые чешуйки кутикулы. После высыхания кристаллы соли повреждают молекулярные связи кератина, усиливая ломкость. Вода в бассейне не лучше: хлор разрушает липидный слой волоса, который защищает его от внешних воздействий.

Чтобы защитить волосы от негативного влияния внешней среды, стоит заранее позаботиться о качественных средствах для ухода. Не рекомендуется использовать шампунь из номера или пытаться найти что-то на месте — лучше взять проверенные средства. Брать с собой стоит всё, к чему волосы давно привыкли, но важно заранее убедиться, что вы купили средства в проверенных местах.

Летом не стоит отказываться от кондиционеров и масок. Наоборот, именно они помогают компенсировать потерю влаги и поддерживать качество волос. Можно попробовать средства с кератином, протеинами шёлка и питательными маслами. Чтобы дополнительно защитить волосы, после купания ополаскивайте их пресной водой и наносите несмываемый уход, который легко бросить в сумку и взять с собой на пляж.

«При этом чистые масла я советую использовать с осторожностью и не наносить на волосы непосредственно перед выходом на солнце. В некоторых случаях это может усиливать повреждающее воздействие ультрафиолета. После отпуска советую сделать акцент на восстановлении: использовать увлажняющие маски для волос, сократить горячие укладки и при необходимости освежить стрижку, убрав повреждённые кончики», — заключила специалист.

После активного солнца волосы становятся сухими и ломкими, но восстановить их можно: главное — увлажнение, питательные маски, ограничение термоукладки и приём витаминов. Как правильно ухаживать за волосами — в материале Life.ru.