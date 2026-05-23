Трихолог объяснила, как вернуть выгоревшие на солнце волосы в их лучший вид

После активного солнца волосы становятся сухими и ломкими, но восстановить их можно: главное — увлажнение, питательные маски, ограничение термоукладки и приём витаминов. Как правильно ухаживать за волосами, РИАМО рассказала врач-трихолог Виктория Ощепкова.

В первые недели после УФ-воздействия специалист советует сделать акцент на мягком уходе.

«После воздействия ультрафиолета волосы особенно нуждаются в мягком и деликатном уходе. Лучше выбирать бессульфатные шампуни и увлажняющие кондиционеры либо средства для повреждённых волос. При этом агрессивные пенящиеся компоненты способны дополнительно пересушивать как волосы, так и кожу головы», — объяснила трихолог.

Особенно полезны средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслом кокоса или авокадо. Регулярные питательные маски с аргановым, касторовым или кокосовым маслом помогают восстановить структуру волоса и уменьшить ломкость. Домашний уход можно дополнить салонными процедурами для восстановления кутикулы.

В период реабилитации трихолог рекомендует минимизировать использование фена, плойки и утюжков, а при необходимости — обязательно применять термозащиту. Также важно подравнивать кончики каждые 6–8 недель и временно отказаться от окрашивания и химической завивки.

Для здоровья волос нужны витамины A, E, C, группы B, а также железо, цинк и кремний — рацион напрямую влияет на скорость восстановления. В некоторых случаях врач может назначить мезотерапию или плазмотерапию для доставки полезных веществ прямо к фолликулам.

