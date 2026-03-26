Российские трихологи отобрали клиентов у Турции, спрос на пересадку вырос вдвое

Российские трихологи всё чаще перетягивают клиентов у турецких коллег, а за последние пять лет число клиник по пересадке волос в Москве удвоилось — с 30 до 60. Об этом сообщает Baza.

Одна из главных причин — рост курса валют, из-за которого процедура в Турции вместе с перелётом заметно подорожала. Также сыграла роль и «молодеющая» андрогенная алопеция. Если раньше хроническое облысение диагностировали после 35, теперь к хирургам обращаются даже 20-летние. Врач-трихолог Анастасия Мареева отмечает, что в клиники начали приходить матери с просьбой сделать операцию своим сыновьям-подросткам. Так, спрос на пересадку волос в России вырос в два раза.

«За один день к нашему хирургу-трансплантологу обращается порядка 20 человек», — уточняет Мареева.

Мужчины составляют 70% пациентов, следуя тренду на уход за собой и желанию отсрочить старение. Женщины чаще приходят за точечной коррекцией — высокий лоб, залысины от тугих причёсок, рубцы после пластики.

Эксперты связывают развитие российского рынка с географической доступностью, агрессивным маркетингом и боязнью негативного опыта за границей. Плюс — некоторые отечественные клиники предлагают пожизненную гарантию и постоперационное сопровождение. Сами пациенты признаются: лечиться дома морально проще — если что-то пойдёт не так, можно лично предъявить претензии, а не «вызванивать непонятного турецкого доктора по всему Стамбулу».

Если с вашими волосами всё в порядке, то их в любом случае надо беречь. Ранее Life.ru рассказывал, с какой температурой следует мыть голову, чтобы ваша «грива» не сварилась. По словам экспертов, горячая вода разрушает структуру волоса и приводит к накоплению повреждений.