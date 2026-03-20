«Грязнее ободка унитаза»: Трихолог — о том, что живёт на вашей расчёске

Ежедневная гигиена для большинства людей ограничивается уходом за телом, волосами и одеждой, однако многие забывают о предметах, которые контактируют с ними постоянно. Одним из таких неочевидных источников бактерий становится обычная расчёска, накапливающая за короткое время миллионы микроорганизмов. Во время общения с Life.ru врач трихолог-дерматовенеролог Юлия Маркова объяснила, почему пренебрежение чистотой этого аксессуара может обернуться серьёзными проблемами с кожей.

Если регулярно не мыть расчёску хотя бы раз в неделю, на её щетинках скапливается огромное количество бактерий, остатков кожного сала, пыли и омертвевших частиц кожи. По данным исследований, за такой короткий срок на поверхности расчёски может образоваться до миллиона микроорганизмов, включая бактерии, вызывающие воспаление и прыщи. Кожное сало, которое выделяется с сальными железами, является питательной средой для бактерий, особенно если оно смешивается с пылью и омертвевшими клетками кожи, образуя комки и засоряя поры. И вправду, расчёска становится грязнее ободка унитаза, это верное суждение. Юлия Маркова Врач трихолог-дерматовенеролог

В процессе расчёсывания бактерии попадают на кожу лица, особенно если человек прикасается к волосам в течение дня и не сразу очищает лицо. В результате поры могут забиваться, возникает воспаление, появляются прыщи, чёрные точки и воспалённые высыпания. Особенно подвержены этим проблемам люди с жирной и комбинированной кожей.

«Регулярная очистка расчёски — это не только гигиеническая мера, а важная профилактика воспалений и акне. Рекомендуется мыть её минимум один раз в неделю тёплой водой с мягким шампунем или специальными средствами для чистки парикмахерских инструментов. Также после каждого использования стоит убрать остатки кожного сала и пыли и избегать хранения расчёски во влажных или грязных местах», — заключила эксперт.

