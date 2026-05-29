К 30 годам без волос: Зумеры столкнулись с эпидемией облысения

Хронический стресс, недосып и эмоциональное истощение всё чаще вызывают раннее облысение даже у зумеров. Если раньше заметное поредение волос наступало после 35–40 лет, то сегодня первые признаки нередко появляются уже в 18–25. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на хирурга Владимира Орловского.

«Волосяной фолликул — маленькая, но сложная структура организма. Стресс, хронические заболевания, вредные привычки и другие негативные факторы могут запускать генетически обусловленный процесс раньше, чем это произошло бы без их влияния», — объяснил врач.

Чаще всего врачи сталкиваются с андрогенетической алопецией — это форма выпадения, связанная с чувствительностью фолликулов к дигидротестостерону. Первые признаки будут заметны в таком случае уже в 18-25.

У женщин проблема обычно развивается позже, но её могут запустить гормональные сдвиги после родов, скачки эстрогена и менопауза. Дополнительные риски: дефицит железа, цинка, витаминов группы B и D, а также хронический недосып и перегрузка нервной системы.

