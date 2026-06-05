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5 июня, 08:54

«Не наказывайте себя за отдых»: Россиянам объяснили, как не разориться после отпуска

Эксперт Тарасова: Резкая экономия после отпуска только провоцирует новые траты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Многие россияне по возвращении из отпуска начинают жёстко ужимать себя во всём — сокращают траты и будто наказывают себя за перерасход. Отказ от привычных радостей и даже необходимых покупок впоследствии грозит лишь новыми импульсивными тратами, предупредила эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса Юлия Тарасова.

По её словам, попытки тотально экономить и запрещать себе покупки в долгосрочной перспективе не работают. Вместо резких ограничений гораздо разумнее воспринимать отпуск как заранее запланированную часть годового бюджета, а восстановление финансов — как постепенный процесс. Полезнее, считает специалист, временно сократить количество необязательных приобретений.

В беседе с RT Тарасова советует проанализировать структуру расходов: это поможет осознать, что часть крупных трат (например, на транспорт или питание) была неизбежна, и спокойнее относиться к потраченным деньгам. Затем нужно постепенно возвращаться к привычному укладу — с планированием меню, составлением списков покупок и контролем мелких расходов.

Эксперт также призывает в первую очередь обратить внимание на обязательные платежи: коммунальные услуги, крупные сезонные покупки и так далее. Так легче прикинуть предстоящую нагрузку на бюджет и распределить средства, чтобы в конце месяца хватило на все базовые нужды.

Главное — не пытаться стремительно отбить все потраченные деньги, жертвуя комфортом и отдыхом. Это, подчёркивает Тарасова, лишь вызовет дополнительный стресс. Лучше возвращаться к обычной жизни плавно и без насилия над собой.

«Своеобразная индульгенция»: Как отпуск и стресс толкают нас на бургеры и хот-доги на заправке
«Своеобразная индульгенция»: Как отпуск и стресс толкают нас на бургеры и хот-доги на заправке

Ранее Life.ru выяснил, что 60 процентов россиян хотя бы единожды приукрашивали подробности своего отдыха, желая выглядеть успешнее в чужих глазах. Чаще всего искажение фактов происходит при общении с родственниками (23%), далее следуют разговоры с друзьями (20%), посты в соцсетях (9%) и беседы с коллегами (4%). При этом 40 процентов опрошенных признались, что никогда не пытались сделать свой отпуск более престижным в глазах окружающих.

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Юрий Лысенко
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