Отдых напоказ: Россияне склонны приукрашивать отпуск, чтобы выглядеть престижнее

Многие путешественники склонны приукрашивать детали отпуска, чтобы выглядеть более успешными и статусными в глазах окружающих. Сервис «Купибилет» провёл исследование и выяснил, насколько часто россияне преувеличивают впечатления от своих поездок.

«60% россиян хотя бы раз приукрашивали детали своего отпуска ради статуса. Чаще всего это происходит в разговорах с родственниками — так ответили 23% респондентов. Каждый пятый (20%) признался, что преувеличивал впечатления от отдыха перед друзьями, 9% — в социальных сетях, ещё 4% — перед коллегами», — сообщили Life.ru в пресс-службе сервиса.

При этом 40% опрошенных заявили, что никогда не пытались сделать свой отпуск более престижным в глазах окружающих.

Чаще всего россияне преувеличивают качество отдыха — такой вариант выбрали 30% респондентов из числа тех, кто склонен приукрашивать поездки. На втором месте оказались развлечения во время отпуска: о более насыщенной программе рассказывали 24% участников исследования.

Ещё 24% признались, что преувеличивали впечатления от путешествия, даже если в действительности отпуск оказался не таким идеальным, как хотелось бы.

Кроме того, россияне нередко приукрашивают способ путешествия — например, рассказывают о более высоком уровне отеля или классе перелёта. Об этом сообщили 20% участников опроса. Реже всего путешественники завышают бюджет поездки: такой вариант выбрали лишь 11% респондентов.

«Сегодня отпуск стал частью личного бренда и способом продемонстрировать определённый образ жизни. Люди всё чаще воспринимают путешествия не только как отдых, но и как элемент статуса. При этом в реальности многие выбирают рациональный подход: экономят на перелётах, путешествуют в низкий сезон и внимательно следят за расходами, даже если со стороны поездка выглядит роскошной», — отметили в пресс-службе сервиса.

