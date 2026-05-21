Египет — туром, Европа — самим: Как правильно выбрать поездку и не переплатить за отпуск

Планируя отпуск, многие задаются вопросом: что выгоднее — купить готовый тур или организовать поездку самостоятельно? Руководитель турагентства Наталия Ансталь объяснила Life.ru, что всё зависит от направления, длительности отдыха и наличия визы.

По словам эксперта, пакетные туры почти всегда оказываются дешевле для массовых пляжных направлений — Турции, Египта, а ранее также Кубы и Венесуэлы. Это касается и Азии, однако здесь есть важный нюанс.

Если вы летите в Азию на непродолжительный срок — условно до двух недель, — выгоднее брать пакетный тур. Когда турист покупает билеты отдельно, а затем добавляет отель, трансферы и страховку, итоговая сумма обычно выходит выше. Туроператоры выигрывают за счёт чартерных рейсов и специальных условий работы с отелями. Наталия Ансталь Руководитель турагентства

Эксперт отметила, что туроператоры заранее выкупают блоки мест на рейсах и в гостиницах, благодаря чему могут предложить более низкую итоговую стоимость.

Однако для длительных поездок в Азию — например, зимовок от трёх недель и более — самостоятельная организация путешествия становится выгоднее. В таком случае туристы чаще арендуют апартаменты или виллы на длительный срок, а владельцы жилья нередко делают скидки.

Кроме того, самостоятельные путешественники могут гибко подбирать даты перелётов, покупать билеты заранее или, наоборот, ближе к вылету, если появляются выгодные предложения. Обратный билет тоже можно оформить уже из страны пребывания.

Что касается Европы, то здесь, по словам Ансталь, самостоятельные поездки практически всегда оказываются дешевле туров — при наличии визы.

«Прямых рейсов из России сейчас нет — ни регулярных, ни чартерных. Поэтому туристам зачастую проще самостоятельно подобрать удобные и недорогие варианты перелёта, чем покупать тур у оператора», — объяснила эксперт.

То же касается стран ближнего зарубежья и СНГ — Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. По словам специалиста, туры по этим направлениям часто обходятся дороже, чем самостоятельная организация поездки.

При этом с жильём проблем обычно не возникает: туристы могут подобрать как отель, так и квартиру по комфортной цене.

«Для массовых пляжных направлений пакетные туры, конечно, выгоднее. Но Европа и многие страны СНГ чаще оказываются дешевле именно при самостоятельной организации поездки», — резюмировала Ансталь.

Ранее вице-президент Ассоциация туроператоров России Артур Мурадян объяснил сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней борьбой с нелегальной миграцией. По его словам, для большинства классических туристов, приезжающих максимум на две недели, практически ничего не изменится.