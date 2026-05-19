Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 13:31

Названа причина сокращения срока безвизового пребывания в Таиланде

АТОР: Сокращение безвиза в Таиланде направлено на борьбу с нелегальной миграцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VarnaK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VarnaK

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объяснил причину сокращения срока безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней. По его словам, нововведение направлено на борьбу с нелегальной миграцией и призвано усложнить жизнь тем, кто зимует в королевстве под видом туристов.

Для классических туристов, которые составляют подавляющее большинство, ничего не меняется. Отдыхающие приезжают в страну максимум на две недели.

Мурадян в беседе с телеканалом «Звезда» добавил, что после истечения 30-дневного срока турист может покинуть и снова въехать в Таиланд, возобновив период пребывания.

Россиянам назвали 32 страны, куда можно слетать без пересадок этим летом
Россиянам назвали 32 страны, куда можно слетать без пересадок этим летом

Ранее сообщалось, что Правительство Таиланда решило сократить срок безвизового пребывания в стране. Вместо 60 дней туристам там находиться можно будет только 30. Это касается граждан 90 стран, включая Россию.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • таиланд
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar