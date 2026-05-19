Названа причина сокращения срока безвизового пребывания в Таиланде
АТОР: Сокращение безвиза в Таиланде направлено на борьбу с нелегальной миграцией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VarnaK
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объяснил причину сокращения срока безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней. По его словам, нововведение направлено на борьбу с нелегальной миграцией и призвано усложнить жизнь тем, кто зимует в королевстве под видом туристов.
Для классических туристов, которые составляют подавляющее большинство, ничего не меняется. Отдыхающие приезжают в страну максимум на две недели.
Мурадян в беседе с телеканалом «Звезда» добавил, что после истечения 30-дневного срока турист может покинуть и снова въехать в Таиланд, возобновив период пребывания.
Ранее сообщалось, что Правительство Таиланда решило сократить срок безвизового пребывания в стране. Вместо 60 дней туристам там находиться можно будет только 30. Это касается граждан 90 стран, включая Россию.
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.