Названа причина сокращения срока безвизового пребывания в Таиланде

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объяснил причину сокращения срока безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней. По его словам, нововведение направлено на борьбу с нелегальной миграцией и призвано усложнить жизнь тем, кто зимует в королевстве под видом туристов.

Для классических туристов, которые составляют подавляющее большинство, ничего не меняется. Отдыхающие приезжают в страну максимум на две недели.

Мурадян в беседе с телеканалом «Звезда» добавил, что после истечения 30-дневного срока турист может покинуть и снова въехать в Таиланд, возобновив период пребывания.

Ранее сообщалось, что Правительство Таиланда решило сократить срок безвизового пребывания в стране. Вместо 60 дней туристам там находиться можно будет только 30. Это касается граждан 90 стран, включая Россию.