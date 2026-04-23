«Обязательно надо брать»: Фёдор Конюхов раскрыл свой личный книжный топ для путешествий

Знаменитый исследователь и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился списком произведений, которые считает обязательными для чтения во время поездок. По его мнению, литература в дороге должна быть особенной.

В беседе с ТАСС легендарный странник выделил тройку фаворитов.

«В путешествие обязательно надо брать Ивана Крузенштерна, потом "Робинзона Крузо" Даниэля Дефо и Евангелие. Это самое главное», — пояснил он.

За плечами у автора этих рекомендаций богатый опыт: с конца семидесятых годов он совершил свыше 40 экспедиций. Федор Филиппович первым из россиян в одиночку покорил на лыжах оба полюса Земли, посетив к настоящему моменту 190 государств.

Помимо активной полевой деятельности, мореплаватель занимается наукой. Например, в 2021 году он в одиночку изучал содержание микропластика в водах Арктики, находясь на дрейфующей льдине.

О своём богатом опыте герой публикаций рассказал читателям в более чем 25 книгах, написанных в том числе в соавторстве с супругой Ириной. Творческий путь деятеля искусства этим не ограничивается — он также создал свыше 3 тысяч картин, вдохновленных своими странствиями.

Ранее Life.ru рассказывал, что недавно Фёдор Конюхов вернулся из многомесячной экспедиции в Антарктиду. На острове Смоленск он коротал дни в компании пингвинов, тюленей и китов, занимаясь научными изысканиями.