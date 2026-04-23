Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 08:45

«Обязательно надо брать»: Фёдор Конюхов раскрыл свой личный книжный топ для путешествий

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Знаменитый исследователь и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился списком произведений, которые считает обязательными для чтения во время поездок. По его мнению, литература в дороге должна быть особенной.

В беседе с ТАСС легендарный странник выделил тройку фаворитов.

«В путешествие обязательно надо брать Ивана Крузенштерна, потом "Робинзона Крузо" Даниэля Дефо и Евангелие. Это самое главное», — пояснил он.

За плечами у автора этих рекомендаций богатый опыт: с конца семидесятых годов он совершил свыше 40 экспедиций. Федор Филиппович первым из россиян в одиночку покорил на лыжах оба полюса Земли, посетив к настоящему моменту 190 государств.

Помимо активной полевой деятельности, мореплаватель занимается наукой. Например, в 2021 году он в одиночку изучал содержание микропластика в водах Арктики, находясь на дрейфующей льдине.

О своём богатом опыте герой публикаций рассказал читателям в более чем 25 книгах, написанных в том числе в соавторстве с супругой Ириной. Творческий путь деятеля искусства этим не ограничивается — он также создал свыше 3 тысяч картин, вдохновленных своими странствиями.

Путешественник Фёдор Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем
Ранее Life.ru рассказывал, что недавно Фёдор Конюхов вернулся из многомесячной экспедиции в Антарктиду. На острове Смоленск он коротал дни в компании пингвинов, тюленей и китов, занимаясь научными изысканиями.

Оксана Попова
  • Новости
  • Федор Конюхов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar