«Красиво жил!»: Конюхов рассказал, как делил Антарктиду с пингвинами и тюленями

Фёдор Конюхов вернулся в Москву после многомесячной экспедиции в Антарктиду. В аэропорту Домодедово его встретили с плакатом «Русская Антарктида Фёдора Конюхова 2025-2026. Антарктида наша!». Путешественник рассказал, что проводил время на острове Смоленск в компании пингвинов, тюленей и китов, занимаясь научной работой.

«В Антарктиде я очень красиво жил... Я спал хорошо, кушал хорошо, на науку у меня уходило три-четыре часа в день, не спеша. А так картины рисовал и дружил и общался с пингвинами и морскими животными. Я сейчас скучаю, если было бы две или три жизни, то я бы одну провёл в Антарктиде», — сказал путешественник журналистам в аэропорту.

В этот раз Конюхов не ставил рекордов, а выполнял исследования для российских научных институтов. Основной темой стал микропластик: путешественник искал его в помёте пингвинов. Экспедиция стартовала 21 ноября 2025 года. На острове Смоленск была развёрнута одиночная исследовательская станция, где Конюхов провёл серию экспериментов по определению загрязнения воды и воздуха. 12 марта он покинул Антарктиду вместе с командой, помогавшей демонтировать лагерь, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Фёдор Конюхов собрал в Антарктиде более 100 кг пластикового мусора за три месяца. Океан выбрасывает на берег отходы с судов и с других континентов. Путешественник отметил, что для обнаружения микропластика не нужно специального оборудования — достаточно пройти по берегу. Работа стала частью его научной программы.