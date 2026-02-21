Фёдор Конюхов собрал больше 100 кг пластика на берегу Антарктиды

За три месяца жизни в Антарктиде путешественник Фёдор Конюхов собрал более 100 килограммов пластикового мусора, который выбрасывает на берег океан. Данное заявление он сделал в своём телеграм-канале.

Фёдор Конюхов показал большое количество пластика в Антарктиде. Видео © Telegram /Фёдор Конюхов

«Сегодня, 21 февраля, ровно 3 месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 килограмм различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега», — сообщил он.

Конюхов рассказал, что ежедневно собирает пластик в мешки во время прогулок по побережью. По его словам, для того чтобы убедиться в наличии микропластика, не нужно специальное оборудование — достаточно просто пройти по берегу. Океан приносит на остров самые разные предметы: часть мусора оставляют рыболовецкие и круизные суда, часть приплывает с других континентов и островов.

Особое беспокойство путешественника вызывают окурки, которые туристы бросают прямо в камни после высадки на берег. Через мыс, где стоит Конюхов, уже прошла тысяча посетителей с круизных лайнеров. Он предлагает оборудовать деревянные настилы, чтобы сохранить почву острова, который скоро просто затопчут. Путешественник также поделился планами на следующий сезон — организовать экологическую экспедицию, чтобы очистить от пластика близлежащие острова.

Напомним, одиночная сезонная станция Фёдора Конюхова работает на острове Смоленск с 21 ноября. До конца марта он намерен изучать проблему загрязнения Антарктиды микропластиком, а также исследовать состояние воздуха. Если нынешний экспериментальный сезон окажется успешным, следующим этапом может стать девятимесячная зимовка, включая период полярной ночи. Это станет важным шагом на пути к созданию новой круглогодичной российской станции в Антарктиде.

Ранее Фёдор Конюхов встретил свой 74-й день рождения в экстремальных условиях Антарктиды. Остров Смоленск накрыл мощный циклон с ветром до 45 узлов. Путешественник заранее подготовил палатку к непогоде, однако пережидать шторм в ней значительно сложнее, чем в капитальном строении.