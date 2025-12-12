Федор Конюхов встретил 74 года на одиночной станции в Антарктиде во время циклона

Российский путешественник Фёдор Конюхов 12 декабря встречает свой 74-й день рождения в экстремальных условиях. Он находится на первой в мире одиночной антарктической станции на острове Смоленск, который накрыл мощный циклон с ветром до 45 узлов.

Как сообщил его сын Оскар в телеграм-канале, путешественник подготовил палатку к непогоде, но пережидать шторм в ней сложнее, чем в капитальном строении. «Логистические возможности позволили доставить на острова только палаточный лагерь», — пояснил он. Несмотря на суровую погоду, местные животные уже привыкли к соседству, что позволяет Конюхову наблюдать за природой.

Путешественник собирает данные для научных работ и ведёт метеонаблюдения, которые могут помочь в создании российской станции. На творчество почти нет времени: из-за холода он пока делает лишь карандашные наброски, хотя с собой есть краски и холсты.

Проект одинокой антарктической станции, согласованный со всеми странами, изучающими континент, стартовал 21 ноября. Конюхов проводит исследования микропластика и состояния воздуха. Если эксперимент будет успешным, следующим этапом может стать девятимесячная зимовка, включая полярную ночь, что станет шагом к созданию новой круглогодичной российской станции в Антарктиде.