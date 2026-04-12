Путешественник Фёдор Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

Путешественник и член Русского географического общества Фёдор Конюхов охарактеризовал президента России Владимира Путина как романтика и мечтателя. Данное заявление было сделано в ходе его выступления на сессии «География путешествий» в Национальном центре «Россия».

«Президент — а он романтик, Президент — а он мечтатель. Это хорошо заметно. Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль — она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире», — сказал Конюхов.

Путешественник также поделился деталями своей научной деятельности в сфере экологии. В течение нескольких лет он занимается изучением микропластика в Антарктиде. Это исследование является частью масштабного международного проекта, в котором задействованы 30 государств, в том числе Россия, Китай и Испания.

Конюхов также выразил признательность своим соратникам в деле защиты планеты: британцу Ричарду Брэнсону, швейцарцу Бертрану Пиккару и французу Жан-Луи Этьену, разделяющим его стремление сохранить Землю.

Стоит отметить, что лекторий «Создавая будущее: география» является авторским проектом Национального центра «Россия». Это мероприятие служит площадкой для объединения международных экспертов с целью разработки позитивных сценариев будущего.

Ранее Life.ru рассказывал, что недавно Фёдор Конюхов вернулся из многомесячной экспедиции в Антарктиду. На острове Смоленск он коротал дни в компании пингвинов, тюленей и китов, занимаясь научными изысканиями.