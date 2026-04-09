Фёдор Конюхов хочет почти целый год прожить в компании пингвинов в Антарктиде

Российский путешественник Фёдор Конюхов намерен впервые в жизни провести зиму в Антарктиде и принять участие в строительстве новой полярной станции.

Он планирует перезимовать на станции «Смоленская», которая создаётся на одноимённом острове. Ранее исследователь уже провёл там летний сезон и теперь готов к более суровому этапу — девятимесячному пребыванию в условиях антарктической зимы.

Странник подчеркнул, что хочет помочь в возведении станции и развивать её как научную базу, привлекая к проекту ведущие университеты.

«Хочу участвовать в строительстве полярной станции Смоленская и сделать одну зимовку в девять месяцев», — отметил Конюхов в беседе с ТАСС.

По его словам, предполагается, что образовательные учреждения смогут взять станцию под своё кураторство, а работать на ней будут студенты и молодые исследователи. Путешественник также сообщил, что доставка модулей начнётся осенью, а старт зимовки намечен на февраль следующего года. Он отметил, что ранее бывал в Антарктиде только в тёплый сезон и ещё не сталкивался с её зимними условиями.

Ранее Life.ru рассказывал, что недавно Фёдор Конюхов вернулся из многомесячной экспедиции в Антарктиду. На острове Смоленск он коротал дни в компании пингвинов, тюленей и китов, занимаясь научными изысканиями.