Отдых без долгов: Life.ru узнал, как накопить на отпуск, живя в своё удовольствие

Летний отпуск не должен превращаться в причину для финансовых переживаний или многомесячной экономии после поездки. Об этом Life.ru рассказала эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова. По её словам, подготовка к отдыху может проходить без жёстких ограничений, если выстроить систему накоплений заранее и грамотно распределять расходы.

Совсем скоро наступит лето, а вместе с ним — долгожданный сезон отпусков. Однако нередко уже на этапе планирования отдыха возникает тревога: хватит ли средств на поездку, не придётся ли несколько месяцев восстанавливать бюджет и можно ли вообще накопить без жёстких ограничений. На практике подготовка к отпуску не обязательно связана с отказом от привычного уровня жизни. Гораздо эффективнее работают постепенные накопления, грамотное распределение расходов и использование финансовых инструментов, которые помогают контролировать деньги в повседневной жизни. Юлия Тарасова Эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин»

Эксперт отметила, что одной из самых частых ошибок остаётся ожидание «лишних денег», с которых якобы стоит начинать откладывать средства. На деле свободные средства редко возникают сами по себе. Намного эффективнее работает привычка откладывать небольшие суммы регулярно.

Специалист подчеркнула, что при подготовке к отпуску важнее стабильность, чем резкое сокращение привычных расходов. Даже если до поездки остаётся несколько месяцев, часть нужной суммы всё ещё можно успеть накопить. Для этого достаточно определить комфортный размер регулярных переводов и придерживаться выбранного плана.

«Попытка полностью отказаться от развлечений, встреч с друзьями или привычных мелочей обычно быстро приводит к срывам. Более устойчивый подход — найти категории расходов, которые практически не влияют на качество жизни, но регулярно «съедают» бюджет. Часто речь идёт о спонтанных эмоциональных покупках, неиспользуемых подписках, доставках еды «по привычке», мелких ежедневных тратах, которые сложно заметить в моменте. Именно поэтому полезно периодически анализировать историю операций в банковском приложении», — добавила собеседница Life.ru.

Даже небольшие регулярные траты в течение месяца могут складываться в ощутимую сумму, которую впоследствии можно направить на отпуск. Ещё одним полезным инструментом Тарасова назвала отдельные накопительные счета или «копилки» под конкретные цели. Людям психологически проще копить, когда деньги имеют понятное назначение. Хранение отпускного бюджета отдельно от основной счёта помогает снизить риск потратить эти средства на повседневные покупки.

Кроме того, визуальное отслеживание накоплений помогает сохранять мотивацию. Если человек видит, что уже собрал значительную часть суммы на поездку, ему проще придерживаться финансовой дисциплины. Также стоит обратить внимание и на функцию округления покупок. Например, при оплате товара на 870 рублей система может списать 900 рублей, а разницу автоматически перевести в накопления.

«Многие до сих пор воспринимают кешбэк как небольшой бонус, который не влияет на бюджет. Однако при регулярном использовании он может стать одним из источников отпускных накоплений. Если направлять возвращённую сумму не на спонтанные траты, а сразу переводить на сберегательный счёт, за несколько месяцев можно сформировать дополнительный резерв на поездку. При этом не забывайте управлять выгодой — выбирайте категории повышенного кешбэка и планируйте покупки в зависимости от опций», — заключила эксперт.

Планируя отпуск, многие задаются вопросом: что выгоднее — купить готовый тур или организовать поездку самостоятельно? Пакетные туры часто дешевле для популярных пляжных направлений, таких как Турция и Египет. Раньше к ним также относились Куба и Венесуэла. Туроператоры заранее бронируют места на рейсах и в отелях, что позволяет им предложить более низкую цену. Подробнее — в материале Life.ru.