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4 июня, 07:50

«Своеобразная индульгенция»: Как отпуск и стресс толкают нас на бургеры и хот-доги на заправке

Врач Соломатина советует в дорогу брать армейский сухпаёк или детское питание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Лето, отпуск, поездка на машине — и привычка перекусить на заправке тянет нас к бургерам и хот-догам. Но такая еда позже вызывает вздутие и бьёт по желудку. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Это индульгенция. Мы снимаем галстуки и делаем всё, что было под запретом. К тому же дорога — это большой стресс. И нам обязательно хочется сладкого, жирного, острого — того, что быстро активирует систему вознаграждения», — сказала она.

Эксперт советует брать в путь обычный сухпаёк, как у военных: для пехоты или подводников — с кашей, рагу и галетами. Там всё уже продумано, чтобы еда долго не портилась и давала энергию.

Или можно закупиться баночками с телятиной и крольчатиной в отделе с детским питанием. Если их посолить и добавить специи, получится отличный перекус, указывает Соломатина.

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Ранее Life.ru сообщал, что 15–30 граммов тёмного шоколада с содержанием какао от 70% ежедневно не провоцирует увеличения массы тела. По утверждению диетологов, решающее значение имеет совокупный пищевой режим и привычки человека, а не какие-то отдельные продукты.

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Владимир Озеров
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