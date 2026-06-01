1 июня, 07:41

Модное «волшебное» голодание оказалось фокусом с телепортацией в реанимацию

Диетолог Редина: Мода на голодание смертельно опасна

Обложка © GigaChat / Life.ru

В соцсетях всё чаще появляются ролики о «чудесах» многодневного голодания, люди отказываются от еды на два-пять дней, уверяя, что так очищают организм, омолаживаются и лечат хронические болезни, но врачи относятся к этому тренду крайне настороженно, ведь такая «диета» может привести в реанимацию, предупредила диетолог Ольга Редина.

По её словам, когда человек несколько суток не ест, организм не очищается, а переходит в режим выживания, начинаются сложные и опасные биохимические процессы. Вместе с этим страдают мышцы, нервная система и внутренние органы. На фоне отказа от пищи у некоторых людей возникают резкие скачки давления, обмороки, раздражительность и бессонница.

Картофельная диета убивает мышцы и печень: 5 рисков, о которых молчат любители монодиет

Особенно опасно голодать людям с дефицитом веса, подросткам, беременным и пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, диабетом, проблемами с сердцем, сосудами и желудком, а также при анемии, болезнях печени и почек.

«Организм человека не устроен так, чтобы неделями жить без еды ради модного тренда. Идея о том, что голодание якобы запускает волшебное омоложение, сильно преувеличена», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Диетолог раскрыл работающие способы похудеть, и это не голодание

К слову, интервальное голодание не любит крайности. Ранее учёные нашли подвох в длинных паузах без еды. А ещё диеты доводят до камней в желчном пузыре.

Борис Эльфанд
