Картофельная диета убивает мышцы и печень: 5 рисков, о которых молчат любители монодиет

Картофельная диета вызовет истощение, дефицит витаминов и проблемы с печенью. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, к чему приведёт питание одной картошкой в течение месяца.

Врач отметила, что картофель состоит преимущественно из крахмала и даёт энергию. В нём много калия, но на этом польза заканчивается. Главная опасность — острый дефицит белка, пишет РИАМО. В картошке его мало, и он неполноценен по составу аминокислот. При нехватке белка организм начинает разрушать собственные мышцы. Печень страдает от постоянной переработки крахмала в жир, что ведёт к жировым отложениям и воспалению.

Через три недели проявятся симптомы авитаминоза. В картофеле нет витамина B12, что грозит анемией. Отсутствие витаминов D и кальция ослабляет кости. Витамин С разрушается при варке, его дефицит провоцирует цингу — кровоточивость дёсен и ломкость сосудов. В картошке практически нет витаминов А, Е, К, железа и кальция.

Итог месяца на такой диете — мышечное истощение, анемия, повреждение печени и нарушение солевого баланса. Для восстановления потребуется серьёзное лечение в стационаре.

При этом гнилой картофель в сыром подвале несёт ещё большую угрозу. Порченные клубни выделяют углекислый газ в смертельных концентрациях — он вытесняет кислород из помещения. При порче в картофеле активно размножаются бактерии и грибки.