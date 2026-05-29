Смертельная ловушка в погребе: Чем опасен гнилой картофель и как свеча может спасти вам жизнь

Гнилой картофель в сыром подвале способен создать смертельно опасную концентрацию углекислого газа, вытеснив из помещения кислород. Об этом РИАМО рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Когда клубни начинают портиться, в них активно размножаются бактерии и грибки. Как и любые живые существа, они дышат: потребляют кислород и выделяют углекислоту. В непроветриваемом погребе этот процесс стремительно меняет состав воздуха.

«В плохо проветриваемом подвале этот процесс быстро меняет состав воздуха. Кислорода становится меньше, а углекислого газа — больше, он может заполнить значительную часть помещения», — пояснила Кашух.

Драматизм положения усугубляется тем, что близкие, завидев пострадавшего, на рефлексе кидаются вниз выручать и сами угождают в ту же западню. Обычная марля, мокрое полотенце у лица или респиратор без принудительной подачи кислорода здесь абсолютно бесполезны — они не спасают от кислородного голодания, а лишь задерживают твёрдые частицы, которых в этой газовой среде попросту нет, отметила доктор.

Поэтому перед спуском в погреб с картошкой нужно обязательно открыть его и хорошенько проветрить. Есть простой народный метод: опустить на верёвке зажжённую свечу. Если пламя гаснет у пола — кислорода там критически мало, и заходить нельзя до полного проветривания, заключила она.

