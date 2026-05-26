В России вывели новый сорт картофеля «Альфа» с иммунитетом к вредителям

Российские учёные вывели новый сорт картофеля «Альфа», устойчивый к ряду болезней и вредителей. Об этом президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил на общем собрании членов академии.

Речь идёт о среднераннем столовом сорте. Сорт «Альфа» предназначен для пищевого использования и отличается повышенной устойчивостью к распространённым угрозам, которые обычно снижают урожайность картофеля.

Разработкой занимались специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха в Подмосковье. Новый сорт представили среди достижений российских учёных в сфере сельского хозяйства.

