Интервальное голодание не любит крайности: Учёные нашли подвох в длинных паузах без еды

Интервальное голодание часто подают как простую формулу: чем дольше человек не ест, тем лучше для организма. Но новое исследование показывает, что такая логика может быть слишком прямолинейной.

Учёные проанализировали данные 4890 взрослых участников NHANES и сравнили режим питания с индексами биологического возраста разных органов. Особое внимание они уделяли частоте приёмов пищи и длительности ночного голодания.

Картина оказалась не такой однозначной. Более низкие показатели биологического возраста органов были связаны не с максимальными ограничениями, а с умеренным режимом: нормальной частотой еды и не слишком длинным ночным перерывом.

При этом слишком короткое или слишком длинное голодное окно связывалось с менее благоприятными метаболическими маркерами. Особенно заметно это проявлялось по показателям, связанным с печенью и сердечно-сосудистой системой.

Авторы не утверждают, что режим питания напрямую «старит» или «омолаживает» органы. Исследование показывает связь, а не доказывает причинно-следственный эффект.

Но работа хорошо бьёт по популярной ЗОЖ-идее «чем жёстче, тем полезнее». Организм может лучше реагировать не на крайности, а на более стабильный и умеренный график.

Для тех, кто практикует интервальное голодание, главный вывод звучит осторожно: длинные паузы без еды не стоит автоматически считать более здоровым вариантом. У режима питания, вероятно, есть свой коридор, за пределами которого польза может снижаться.

Ранее сообщалось, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, как правило, формируются не внезапно, а на фоне привычек питания и образа жизни. Одним из факторов риска становится питание «на бегу» и отказ от полноценного завтрака в пользу перекусов.