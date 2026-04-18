«Не терпите голод!»: Врач объяснила, когда диеты доводят до камней в желчном пузыре

Длительные перерывы в приёме пищи могут привести к застою желчи, образованию камней и обострению заболеваний билиарной системы. Об этом предупредила гастроэнтеролог Soft Medical Center Татьяна Головчанская.

«Чтобы избежать осложнений, важно соблюдать режим дробного питания и избегать длительных голодных промежутков, причём голод терпеть нельзя никому», — заявила врач в разговоре с «Газетой.ru».

Одна из причин образования камней в желчном пузыре — похудение на фоне длительных голодных пауз. Классическая история, по словам гастроэнтеролога, выглядит так: человек почти не ест, потом ест редко, но много, и при этом пытается снижать вес. Если добавить женский пол, возраст старше 30 и роды в анамнезе, риск желчнокаменной болезни многократно возрастает.

Идея «буду меньше есть и быстрее похудею» в данном контексте работает не очень хорошо. Для желчного пузыря более физиологичный вариант — есть регулярно, небольшими порциями.

Фразы вроде «у меня песок в желчном» или «взвесь на УЗИ» нередко вызывают тревогу, однако такие находки — не повод вводить жёсткие ограничения в питании. Попытки «что-то делать с желчным» — приём желчегонных «на всякий случай», БАДы, чистки, тюбажи — зачастую лишь отвлекают от действительно важного: налаживания режима питания. В большинстве случаев такие меры не имеют смысла, подытожила Головчанская.

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказал, как режим одноразового питания в сутки (OMAD) способен нанести серьёзный урон здоровью. По его словам, редкие, но обильные трапезы создают высокую кислотно-пищевую нагрузку за короткий срок, что приводит к растяжению желудка, повышает риск дуоденогастрального рефлюкса и обострения гастрита.