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8 июня, 12:33

Мужчин в России призвали не уродовать себя молотками ради «скульптурного» лица

Врач Рузанова призвала россиян перестать бить себя молотками по лицу

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские мужчины подхватили необычный зарубежный тренд — в погоне за «волевыми и скульптурными» чертами лица они начали бить себя кулаками и даже молотком, следуя советам блогеров. Врачи тем временем бьют тревогу, предупреждая об опасности.

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Хирург Екатерина Рузанова предупредила, что удары разрушают костную ткань. Впоследствии человеку потребуется несколько пластических операций, чтобы восстановить исходный облик. Некоторые россияне верят, что переломы и шрамы их украшают, но совершенно забывают о долгосрочных последствиях для здоровья, добавила врач.

«Некоторые мужчины думают, что сломанный нос придаёт им брутальность, но физиологически это потом чаще всего мешает жить человеку», — подчеркнула собеседница 360.ru.

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К слову, модная процедура «дельфинья кожа», после которой обещают идеально гладкое, влажное и блестящее лицо, тоже может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врачи предупреждают россиянок об опасности хайповых инъекций.

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Борис Эльфанд
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