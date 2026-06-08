Мужчин в России призвали не уродовать себя молотками ради «скульптурного» лица

Российские мужчины подхватили необычный зарубежный тренд — в погоне за «волевыми и скульптурными» чертами лица они начали бить себя кулаками и даже молотком, следуя советам блогеров. Врачи тем временем бьют тревогу, предупреждая об опасности.

Хирург Екатерина Рузанова предупредила, что удары разрушают костную ткань. Впоследствии человеку потребуется несколько пластических операций, чтобы восстановить исходный облик. Некоторые россияне верят, что переломы и шрамы их украшают, но совершенно забывают о долгосрочных последствиях для здоровья, добавила врач.

«Некоторые мужчины думают, что сломанный нос придаёт им брутальность, но физиологически это потом чаще всего мешает жить человеку», — подчеркнула собеседница 360.ru.

К слову, модная процедура «дельфинья кожа», после которой обещают идеально гладкое, влажное и блестящее лицо, тоже может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врачи предупреждают россиянок об опасности хайповых инъекций.