Фонтан крови вместо шампанского: Девушка покалечилась, ударив бутылкой об асфальт ради вирусного рилса

Увлечение вирусными трендами обернулось тяжёлой травмой для россиянки. Она решила снять эффектный ролик, где нужно ударить бутылкой шампанского о твёрдую поверхность, чтобы пустить фонтан, но всё пошло не по плану. О ситуации рассказывает Baza.

Такие видео обычно набирают множество просмотров и часто публикуются в день рождения. Однако для девушки эксперимент закончился в травмпункте.

В момент удара об асфальт бутылка разбилась прямо в руке. Острые осколки перерезали два сухожилия и повредили нерв.

Теперь девушке предстоят долгие месяцы реабилитации и сложная операция. Сама пострадавшая больше не хочет сомнительного хайпа и призывает других блогеров не рисковать здоровьем ради просмотров — ни один тренд не стоит подобных последствий.

Ранее врачи предупредили, что модная процедура «дельфинья кожа», обещающая идеально гладкий, влажный и сияющий вид лица, может обернуться серьёзными осложнениями для здоровья. Дерматовенеролог пояснила, что косметологи часто используют для этого препараты без регистрационных удостоверений, иными словами, средство с неизвестным составом, где вместо заявленных компонентов могут оказаться силикон, биополимеры и прочие вещества, чреватые непредсказуемыми последствиями для организма.