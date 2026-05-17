«Одному Богу известно, что там»: Чем опасен новый тренд «дельфинья кожа»

Модная процедура «дельфинья кожа», после которой обещают идеально гладкое, влажное и блестящее лицо, может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врачи предупреждают россиянок об опасности хайповых инъекций.

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ дерматовенеролог Анна Котова, при такой процедуре косметологи нередко используют препараты без регистрационного удостоверения. По сути, это средство с неизвестным составом, в котором вместо заявленных компонентов могут оказаться силикон, биополимеры и другие вещества с непредсказуемым эффектом. «Одному Богу известно, что там», — говорят косметологи.

Самым лёгким последствием может стать полное отсутствие результата. Однако возможны и куда более неприятные осложнения: воспаления, плотные бугорки под кожей, гнойные процессы, разрастание тканей на лице, сильные отёки и аллергические реакции.

Отдельная сложность в том, что устранять такие последствия непросто. Из-за неизвестного состава препарата стандартное лечение может не сработать. Эксперты также отмечают, что применение несертифицированных средств может подпадать под статью 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

