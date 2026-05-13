Укол ботокса у блогера обернулся для уфимки шрамом и смертью «на бумаге»

Жительница Уфы Аделина обратилась в правоохранительные органы после неудачного визита к косметологу-блогеру. Девушка заказала укол ботокса. Вместо этого специалист ввела полимолочную кислоту между бровями. Использовать препарат в этой зоне запрещено, из-за чего у героини в последствии появились головные боли и шрам на лице.

По инциденту возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По словам девушка, в документах она оказалась указана как «умершее лицо», пишет Telegram-канал Baza. Судмедэксперты сообщили, что проверка займёт несколько месяцев. Следователи предположили, что запись о смерти появилась из-за технической ошибки.

В апреле в московском бьюти-коворкинге LikeMe произошла трагедия. У пациентки случился анафилактический шок после инъекции обезболивающего. 39-летняя женщина скончалась во время процедуры подтяжки кожи.