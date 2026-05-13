Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 18:51

Укол ботокса у блогера обернулся для уфимки шрамом и смертью «на бумаге»

Жительницу Уфы изуродовал косметолог, а судмедэксперты признали мёртвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vera Larina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vera Larina

Жительница Уфы Аделина обратилась в правоохранительные органы после неудачного визита к косметологу-блогеру. Девушка заказала укол ботокса. Вместо этого специалист ввела полимолочную кислоту между бровями. Использовать препарат в этой зоне запрещено, из-за чего у героини в последствии появились головные боли и шрам на лице.

Косметолог изуродовал клиентку в Уфе. Видео © Telegram / Baza

По инциденту возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По словам девушка, в документах она оказалась указана как «умершее лицо», пишет Telegram-канал Baza. Судмедэксперты сообщили, что проверка займёт несколько месяцев. Следователи предположили, что запись о смерти появилась из-за технической ошибки.

Суд вынес вердикт по делу хирурга, убившего пациентку инвазивной процедурой на дому
Суд вынес вердикт по делу хирурга, убившего пациентку инвазивной процедурой на дому

В апреле в московском бьюти-коворкинге LikeMe произошла трагедия. У пациентки случился анафилактический шок после инъекции обезболивающего. 39-летняя женщина скончалась во время процедуры подтяжки кожи.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar