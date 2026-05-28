Москвич чуть не убил себя ножом, открывая банку с тунцом

Житель Москвы неосторожно ранил себя ножом в грудь и едва не погиб. 45-летний мужчина пытался вскрыть жестяную банку с тунцом. Случай произошёл в доме на улице Минская.

Россиянин собирался поужинать рыбными консервами, но открывашки под рукой не нашлось. Он взял нож и принялся вскрывать жестяную банку, рассказывает сайт MK.Ru. Одно неосторожное движение — и лезвие вошло в грудь. Пострадавшего доставили в больницу с травмой средней тяжести.

Ранее в Петербурге скончалась 25-летняя Лиза Якунинских, которая подавилась яблоком и провела в коме девять месяцев. Она почти не двигалась, дышала через трахеостому, получала питание через гастростому. Лиза не могла говорить, однако врачи отмечали, что она слышала и осознавала всё происходящее.