21 мая, 09:15

9 месяцев борьбы: Умерла 25-летняя ветеринар, впавшая в кому из-за кусочка яблока

Обложка © GigaChat / Life.ru

25-летняя ветеринарный врач Лиза Якунинских из Тольятти, которая в августе прошлого года подавилась кусочком яблока и впала в кому, скончалась 19 мая 2026 года в Петербурге, сообщает kp.ru. По данным издания, фрукт попал в дыхательные пути, дыхание и сердце девушки остановились, наступила клиническая смерть. Скорая прибыла через 26 минут, из них 11 откачивали пациентку на месте и 17 — в реанимобиле.

Сердце удалось запустить, но мозг провёл без кислорода 28 минут, что привело к отёку и искусственной коме. С тех пор Лиза была практически обездвижена, дышала через трахеостому, питалась через гастростому и не могла говорить, но, по словам врачей, всё слышала и понимала происходящее.

В марте она прошла обследование в НИИ нейрохирургии, где консилиум подтвердил: необратимых изменений в мозге нет, мышцы сохранены и способны к восстановлению, но реабилитация требовалась долгая и сложная. Однако 19 мая в семь утра её сердце остановилось.

Ранее жена бойца СВО вернула его к жизни после осколочного ранения и комы. Супруга военного каждый день была рядом. Она стала его руками, голосом, памятью, бронёй и лучшим реабилитологом.

Борис Эльфанд
