Полчаса в ином мире: Врач рассказала, что увидела во время клинической смерти

Американский ортопед Мэри Нил рассказала, что во время получасовой клинической смерти попала в мир, который считает раем, и увидела там предначертанный путь своего ребёнка. Врачам удалось реанимировать женщину после того, как она провела без кислорода 24 минуты. Подробностями поделилось издание The Irish Mirror.

Нил путешествовала по Чили с приятелями. Во время прогулки на байдарках она сорвалась у водопада и ушла под воду. Несмотря на длительное отсутствие дыхания, она осталась жива. Женщину доставили в больницу. Там врачи боролись за её жизнь.

Из иного мира Мэри Нил вернулась с яркими воспоминаниями. Там её, как она рассказала, ждала радостная встреча и приветствие. Женщина отметила, что почувствовала невероятное спокойствие и ощущение, будто очутилась дома. Она также поделилась, что загробный мир отличается от земного двумя вещами: там царят безграничная любовь и поразительная, не поддающаяся описанию красота.

Однако остаться в этом месте ей запретили. Вместо этого женщине выдали перечень незавершённых на земле дел и рассказали судьбы некоторых её знакомых, но Мэри отказалась раскрывать эти детали. При этом она не удержалась и поделилась информацией о сыне: согласно увиденному «свыше плану», он не должен был прожить долго. Позже так и случилось – медики не смогли его спасти, но что именно произошло с ребёнком, хирург уточнять не стала.

Ранее 20-летний парень рассказал, что пережил во время медикаментозной комы после падения со скейта. Оказавшись в критическом состоянии, он якобы перенёсся в иной мир, где увидел огромный город, наполненный светом и покоем. По словам молодого человека, с небес он наблюдал молитвы святых и детей Божьих, собранные в золотую чашу.