«Я не сдамся и тебе не позволю»: Жена вытащила бойца СВО из комы после ранения в голову

В октябре 2022 года старшего лейтенанта Дениса Николина с позывным Танк мобилизовали на СВО. Он попал на Луганское направление в разведку, всё время находился на первой линии. После тяжёлого ранения мужчину отправили в госпиталь в Петербург, где он лежал в реанимации в коме с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Осколок прошёл весь мозг с правой стороны, врачи не давали прогнозов.

Супруга бойца Регина каждый день была рядом: мыла, брила, кормила, переворачивала, делала массаж, суставную гимнастику, применяла метод биоакустической коррекции, иногда плакала за дверью, но к любимому входила с улыбкой. Она стала его руками, голосом, памятью, бронёй и лучшим реабилитологом, вместе они прошли путь от вегетативного состояния до ясного сознания, передаёт сайт MK.ru.

«Я не сдамся и тебе не позволю», — сказала Регина мужу, когда нашла его в госпитале.

Ранее участник СВО с позывным Лис рассказал, как после тяжёлого ранения очнулся в морге. Бойца посчитали мёртвым. Он не мог подать сигнал, пока реаниматолог не снял повязку с глаз. Мужчина начал двигать зрачками, и врач понял, что боец в сознании.